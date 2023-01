Tre siktet etter skyting i Oslo – to er på frifot

To personer ble alvorlig skadd i en skyteepisode i området Nationaltheatret Oslo sentrum natt til søndag. Tre personer er siktet for medvirkning til drapsforsøk, men bare én er pågrepet. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Mannen i 20-årene som er pågrepet etter skytingen i Oslo natt til søndag, nekter straffskyld etter siktelsen. To andre er siktet, men ikke pågrepet.

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig, men ikke livstruende skadd i skyteepisoden, som skjedde ved Nationaltheatret i halv ett-tiden. Flere skudd ble avfyrt ute på gaten, og de to mennene ble truffet.

I løpet av søndagen ble først en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. Senere ble ytterligere to menn siktet, begge for drapsforsøk eller medvirkning, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB.

– Vi jobber videre med å komme i kontakt med dem. Forhåpentligvis finner de ut at det er lurt å melde seg for politiet, sier hun.

Hun vil ikke svare på om politiet har noen formening om hvor de to kan befinne seg.

– Alle er kjent for politiet fra før, påpeker hun.

Det gjelder også de to som er skadd.

Erkjenner ikke skyld

Mannen som er pågrepet, er i 20-årene.

– Jeg har snakket med ham i arresten. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NTB.

Advokaten opplyser videre at klienten ikke vil stille til noe avhør med politiet søndag. Det var TV 2 som søndag kveld meldte om at mannen i 20-årene ikke sa seg enig i siktelsen om medvirkning til drapsforsøk.

– Han er overrasket over å bli pågrepet og opplever det som vanskelig å sitte i arresten for noe han sier han ikke har gjort, sier Ihlebæk til kanalen.

Politiet har enda ikke fått avhørt ofrene.

– De er fortsatt alvorlig skadd og under medisinsk behandling. Vi vil forsøke igjen i morgen, opplyser Metlid.

– Skuddveksling

Politiets innsatsleder Magnus Strande sa natt til søndag til NTB at det hadde vært en skuddveksling på åpen gate.

De to skuddofrene ble funnet med 50–100 meters avstand, og begge åstedene ble sperret av.

Metlid sier politiet fortsatt gjerne vil ha kontakt med vitner.

– Vi har fått inn mye informasjon. Vi har kommet et godt stykke på vei, men vi skulle gjerne hatt avhørt de to siste og de to ofrene.