To personer hentet fra fiskebåt i havsnød ved Lillesand

NTB

To personer er hentet opp av et redningshelikopter fra en fiskebåt i havsnød utenfor Lillesand. De er ikke skadd.

Brannbåt, redningsskøyter og redningshelikopter deltok i redningsaksjonen. Politiet i Agder fikk meldinger om at nødraketter hadde blitt avfyrt fra båten.

– Vi fikk melding fra kystradioen klokken 19.46 om at det var en fiskebåt som tok inn vann utenfor Lillesand. Det er såpass mye vann at de har mistet strøm om bord, sa redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Ifølge Fædrelandsvennen er de to om bord fraktet til land.

– Det er to personer i 60-årene. De er ikke skadd, og det står bra til med dem, sier redningslederen.

Redningslederen antok sent lørdag kveld at båten kom til å synke, eventuelt havne på en holme eller et skjær.

Fædrelandsvennen får bekreftet at båten er den samme som få dager før ble lenset av brannvesenet utenfor Kristiansand før den la til land. Eieren skal ha forsøkt å ta båten over til Danmark, der planen var å ha den på service, skriver avisa.