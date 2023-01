NTB

Det er søndag kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, etter at veien var stengt gjennom natten på grunn av dårlig vær.

E134 over Haukelifjell var stengt deler av natten, men kunne etter hvert åpnes for kolonnekjøring – før veien ble åpnet for fri ferdsel noe etter klokka 5.

Riksvei 7 over Hardangervidda var natt til søndag, med fra klokka 7 er det kolonnekjøring på strekningen.