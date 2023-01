Nedgang i grensehandelen – tror flere velger lokalt

Nordmenn tok færre handleturer til Sverige i fjor, til tross for at grensene var åpne igjen etter større restriksjoner gjennom pandemien. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

NTB

Tall fra DNB viser at nordmenns grensehandling fortsatt er betydelig lavere enn før pandemien, til tross for at grensene igjen er åpne for trafikk.