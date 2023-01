To personer hentet av redningshelikopter fra fiskebåt i havsnød

NTB

To personer er hentet opp av et redningshelikopter fra en fiskebåt i havsnød utenfor Lillesand.

Brannbåt, redningsskøyter og redningshelikopter deltok i redningsaksjonen. Politiet i Agder fikk meldinger om at nødraketter hadde blitt avfyrt fra båten.

– Vi fikk melding fra kystradioen klokken 19.46 om at det var en fiskebåt som tok inn vann utenfor Lillesand. Det er såpass mye vann at de har mistet strøm om bord. De driver innover mot land, men om båten skulle gå under, har de med redningsflåte, sa redningsleder Johan Mannsåker til VG.