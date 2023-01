Lysbakken tror SVs nye Nato-kurs vil sanke velgere

NTB

Partileder Audun Lysbakken tror SV vil kunne nå flere velgere med ny kurs i Nato-spørsmålet. Samtidig ber han andre partier ta et oppgjør med USA-avhengigheten.

– Et folkeparti må lytte. Det er ingen folkelig støtte til utmeldingsstrategi. Det er ganske enkelt ikke der slaget står. Ved å legge det bort kan vi mobilisere sterkere støtte til våre posisjoner i det som faktisk står på spill, sa avtroppende SV-leder Audun Lysbakken da han talte til partiets landsstyre lørdag.

Landsstyret skal søndag ta stilling til et forslag om en sikkerhetspolitisk uttalelse fra partiets sentralstyre, der det heter at SV ikke lenger skal jobbe for å melde Norge ut av Nato. Uttalelsen skal endelig behandles på partiets landsmøte i mars og vil da bli partiets nye sikkerhetspolitikk.

Lysbakken sier til NTB at han tror partiet vil kunne få flere stemmer dersom Nato-spørsmålet ryddes av veien.

– Jeg tror det at vi endrer det, gjør at flere vil få øynene opp for alt vi står for og som det er ganske bred oppslutning om i Norge: Behovet for å bli mindre avhengig av USA, en tettere nordisk forsvarspolitikk og ønsket om å hente forsvaret hjem og slutte å delta i kriger i utlandet.

– Ikke endret syn

På spørsmål om han tror sentralstyrets forslag vil få støtte fra partiet, svarer han at han tror det er enighet om «de brede trekkene».

– Dette handler ikke om å endre syn på Nato. Vi er like kritisk til Nato og USA-avhengigheten som før. Men spørsmålet om hva som er riktig strategi: Skal vi jobbe for kollektiv endring, sammen med resten av Norden, eller for at Norge skal gå alene, sier han.

Partiets kursendring kommer som en følge av Russlands invasjon av Ukraina i fjor, noe som har ført til at Sverige og Finland har søkt medlemskap i Nato. Det har gjort at SVs foretrukne alternativ, nemlig nordisk forsvarssamarbeid utenom Nato, er borte.

Lysbakken mener også de andre partiene bør ta en diskusjon om sikkerhetspolitikken og spesielt avhengigheten av USA. Utviklingen i det republikanske partiet gir grunn til bekymring.

– Vi vet ikke hvilke krefter som vil styre det landet om et og et halvt år, sa Lysbakken, som påpeker at Norge ikke kan regne med at USA fortsatt er villig til å finansiere europeisk forsvar i like stor grad som i dag.

Bergstø: Har ikke vært SVs strategi

Nestleder Kirsti Bergstø er eneste kandidat til ledervalget på landsmøtet i mars. Hun blir dermed den som skal styre et SV uten sitt historiske standpunkt om å melde Norge ut av alliansen.

Bergstø har ikke vært en av forkjemperne for at partiet skal endre noe i Nato-politikken. Men hun tror ikke partiet vil tape velgere eller medlemmer på endringene som nå er foreslått.

– Det har ikke vært SVs strategi tidligere å foreslå å melde Norge ut av Nato. Så langt jeg kan huske er ikke det noe som SV har foreslått. Da bør vi heller ikke ha det i vårt program, sier hun til NTB.

Lysbakken gir strømråd

Lysbakken, som altså gir seg som partileder i mars, skrøt av hva partiet har fått til i sitt samarbeid med regjeringspartiene, og trakk fram at flere unge vil få billig tannbehandling og flere barn får gratis SFO-timer.

Samtidig mener han å vite hva som skal til for at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal snu den labre oppslutningen: Løse strømpriskrisen.

– Den norske strømprisen må kunne frakobles gassprisen og styres til et nivå som er til å leve med for husholdninger og bedrifter, sa Lysbakken.

SV vil ha en «Norgespris» på strøm, det vil si en prissone separat fra eksporten. Partiet vil også ha et statlig selskap skal levere strøm til husholdninger og bedrifter.