Utenriksminister Anniken Huitfeldt fordømmer henrettelsen av spiondømt britisk-iraner

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer etter at den britisk-iranske statsborgeren Alireza Akbari er blitt henrettet i Iran, ifølge Irans rettsvesen.

– Vi fortsetter å oppfordre Iran til å stoppe undertrykkelsen av menneskerettighetene og umiddelbart stanse henrettelsene. Norge er mot dødsstraff under alle omstendigheter, sier Huitfeldt til NTB.

Akbari er tidligere viseforsvarsminister for Iran, men ble i 2019 pågrepet og anklaget for å være spion for Storbritannias. Samme år ble han dømt til døden for spionasje.