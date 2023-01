Norsk mink har ankommet Danmark

Tonnevis av døde mink måtte graves opp igjen våren 2021 for å unngå forurensing av grunnvannet.

NTB

Mink har for første gang ankommet Danmark etter at hele næringen ble nedlagt og all mink ble avlivet for to år siden. Minken kommer fra Norge.