Nedgang i grensehandelen – tror flere velger lokalt

Nordmenn tok færre handleturer til Sverige i fjor, til tross for at grensene var åpne igjen etter større restriksjoner gjennom pandemien.

NTB

Tall fra DNB viser at nordmenns grensehandling fortsatt er betydelig lavere enn før pandemien, til tross for at grensene igjen er åpne for trafikk.