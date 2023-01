NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 14. januar.

Landsstyremøte i SV

SVs landsstyre møtes i dag og i morgen. Partileder Audun Lysbakken taler klokken 11 i dag. Han varslet i november i fjor at han gir seg, etter å ha vært leder siden 2012. Landsstyret skal blant annet diskutere en sikkerhetspolitisk uttalelse.

Delfinale i Melodi Grand Prix

Den første av tre delfinaler i Melodi Grand Prix blir arrangert i kveld i Nydalen i Oslo. Blant annet deltar Ulrikke Brandstorp med låten «Honestly». Brandstorp vant konkurransen i 2020, men fikk ikke deltatt i Eurovision på grunn av pandemiavlysning. To andre tidligere MGP-vinnere deltar også i den første delfinalen, nemlig Kate Gulbrandsen og Joakim With Steen. Sistnevnte er bedre kjent under artistnavnet Jowst og skal delta med Byron Williams.

Greta Thunberg deltar i tysk klimaaksjon

Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg skal etter planen bli med på en klimaaksjon i Tyskland. Aktivistene protesterer mot at den fraflyttede tyske landsbyen Lüzerath skal rives for å gi plass til utvidelsen av en kullgruve. Den siste tiden har Thunberg fått mye oppmerksomhet for sin Twitter-krangel med influenseren Andrew Tate.

Presidentvalg i Tsjekkia

Tsjekkerne går til urnene i dag og i morgen for å velge president. En av kandidatene er tidligere statsminister Andrej Babis. Dersom ingen av kandidatene får over halvparten av stemmene, blir det en andre valgomgang 27. og 28. januar.

Carlsen deltar i sjakkturnering i Nederland

En internasjonal storturnering i sjakk finner sted i Wijk aan Zee i Nederland. Magnus Carlsen vant turneringen for første gang i 2008 og for siste gang i 2022. Dermed er han tittelforsvarer. Turneringen begynner klokken 14.

Utfor i Wengen

Aleksander Aamodt Kilde er en av de norske utøverne som stiller til start i utforrennet i Wengen i Sveits i dag. I går vant han super-G-rennet samme sted, og han tok dermed sin 18. verdenscupseier.