NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Ekspresident i Brasil skal etterforskes for kongresstorming



Høyesterett i Brasil godkjenner riksadvokatens anmodning om å etterforske tidligere president Jair Bolsonaro for kongresstormingen i Brasilia forrige uke.

Bakgrunnen for beslutningen er en video som Bolsonaro publiserte, der han stiller spørsmål ved om presidentvalget i fjor gikk riktig for seg.

Perus president sier unnskyld for dødsfall

I en TV-sendt tale til nasjonen i natt norsk tid sa Perus president Dina Boluarte unnskyld for de flere titalls dødsfallene de siste ukene. Det som følge av voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Tidligere samme dag ble det kjent at ytterligere to statsråder trekker seg fra regjeringen som følge av som følge av dødsfallene. Torsdag trakk arbeidsminister Eduardo García Birimisa seg av samme grunn.

Zelenskyj: Det pågår fortsatt kamper i Soledar

Russland hevder å ha tatt kontroll over den østlige byen Soledar. Ukrainas president avviser påstanden og fasteholder at kampene i byen fremdeles pågår.

– Den harde kampen om Donetsk fortsetter. Kampen for Bakhmut og Soledar, og for Kreminna, for andre byer og landsbyer øst i landet vårt fortsetter, sa president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige tale i natt.

Oslo SV ber partiet snu i Nato-spørsmålet

I Oslo SV er det et tydelig flertall for ikke å melde Norge ut av Nato. Lokalpartiet ber moderpartiet snu i saken. Ifølge Aftenposten er budskapet fra torsdagens representantskapsmøte i Oslo SV klart.

– Den nye sikkerhetssituasjonen krever en ny strategi for å oppnå endringene vi vil ha. Det å melde Norge ut av Nato er ikke en strategi vi går inn for nå, sier leder Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

I år skal fotoboksene ta flere bilder

Det er bestemt at fotoboksene ved Norges veier skal ta 250.000 bilder i år. Det er 26.000 flere enn i 2022, det forrige rekordåret.

Til Aftenposten opplyser politiinspektør Vivi-Ann Haukås, enhetsleder ved politiets senter for automatisk trafikkontroll (ATK), at de fleste fotoboksene nå skal være slått på store deler av døgnet.

Larsen med første seriemål for Celta

I sin 13. seriekamp for Celta scoret Jørgen Strand Larsen sitt etterlengtede første mål i La Liga. Det ga 1-1 hjemme mot Villarreal i en kamp som var ferdig rett før klokka 23.

Nordmannen startet på benken, men ble byttet inn for Oscar Rodríguez i det 64. minutt. Da ledet gjestene 1-0 etter Gerard Morenos scoring allerede i det 15. minutt. Fire minutter senere startet Larsen perfekt på et gjennomspill fra Gabriel Veiga, orienterte seg raskt og sendte et høyrebeinsskudd i mål via nærmeste stolpe.