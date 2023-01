Barneministeren vil gjøre mer for folk som får barn utenfor arbeidslivet

NTB

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) spør seg om Norge gjør nok for familier som faller utenfor ordninger som foreldrepenger.

Overfor Klassekampen gjør statsråden det klart at hun ønsket at flere skal få flere barn. Hun ønsker mer debatt om lave fødselstall og støtteordninger for foreldre.

Ordningene med foreldrepenger og billige barnehager er viktige, understreker Toppe.

– Spørsmålet er om vi gjør nok for de familiene som faller utenfor ordningen, som studenter eller andre som ikke har mulighet til å ha fast arbeid. Nå har det vært en sterk økning i engangsstønader, og det mener jeg er riktig. For det er stor forskjell mellom de som er så heldige å få foreldrepenger og de som ikke er det, sier hun.

Toppe sier at hun er opptatt av å legge bedre til rette for de som faller utenfor ordninger med foreldrepenger og også de som får flere enn to barn.