Oslo SV ber partiet snu i Nato-spørsmålet

NTB

I Oslo SV er det et tydelig flertall for ikke å melde Norge ut av Nato. Lokalpartiet ber moderpartiet snu i saken.

Ifølge Aftenposten er budskapet fra torsdagens representantskapsmøte i Oslo SV klart.

– Den nye sikkerhetssituasjonen krever en ny strategi for å oppnå endringene vi vil ha. Det å melde Norge ut av Nato er ikke en strategi vi går inn for nå, sier leder Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Hun understreker at det på møtet var tydelig at det er ulike syn i saken, men at flertallet ønsker å endre dette punktet i SVs strategi.