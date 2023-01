Over 100 griser avlivet på gård på Fåvang i Gudbrandsdalen

NTB

Over 100 griser er blitt avlivet på en gård på Fåvang i Gudbrandsdalen. Politiet har startet etterforskning av dyreholdet.

Klokken 10.49 fredag formiddag fikk politiet en melding fra Mattilsynet om funn av flere døde griser på en gård i Gudbrandsdalen.

– Nærmere undersøkelser viste at det var cirka 15 døde griser, og at flere av de om lag 500 grisene på gården var i dårlig forfatning. To veterinærer ble derfor tilkalt, skriver politiet i en pressemelding.

– Over 100 griser ble avlivet på stedet, men flere er sendt for vurdering.

Politiet sier det er for tidlig å si hvor mange flere griser som må avlives. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og krimteknikere har vært på stedet for å dokumentere forholdene dyrene har levd under.

– Dette er en alvorlig sak, og vi jobber nå med å kartlegge og dokumentere omfanget. Vi jobber også med å finne ut hvordan dette kunne skje. Bonden har erkjent brudd på dyrevernloven. Han er lei seg og ivaretas av helsevesenet, sier politiadvokat Ragnhild Klerud Johannessen.