Kongsvinger kommune mistenkt for systemsvikt etter at skoleelev døde av allergisjokk

Langeland skole i Kongsvinger, der gutten var elev, flagget på halv stang mandag. Foto: Jens H. Haugen, Glåmdalen / NTB Les mer Lukk

NTB

Kongsvinger kommune er mistenkt for systemsvikt etter at en 11-åring døde av allergisjokk som følge av at han fikk i seg en bolle på skolekjøkkenet, skriver VG.