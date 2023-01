Oslo tingrett stanser ulvejakt

NTB

Den planlagte lisensjakten på ulv som skulle startet 1. januar, er stanset i Oslo tingrett. Det kommer fram i en kjennelse fredag.

Lisensfellingen i tre revirer skulle etter planen starte 1. januar. Nå er det uklart om eller når jakten kan begynne.

– Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa, skriver Oslo tingrett i en kjennelse fredag.

Forbudet gjelder «inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger».

Rovviltnemndene åpnet i fjor høst for å felle 21 ulver i ulvesonen. Det ville tre dyrevernorganisasjoner stanse.

Jakten skulle egentlig startet 1. januar og pågå til 15. februar. I romjulen, 27. desember, bestemte Oslo tingrett at den planlagte jakten skulle stanses inntil videre. Denne beslutningen er nå stadfestet på nytt.

– Retten legger til grunn for sin vurdering at ulovlig felling av hele revirer av en i utgangspunktet totalfredet og også truet dyreart utgjør en vesentlig skade eller ulempe for naturmangfoldet, skriver tingrettsdommer Helge Johannessen i kjennelsen.

På den ene siden står staten ved Klima- og miljødepartementet med Utmarkskommunenes Sammenslutning som partshjelp. De ønsker å gjenoppta jakten.

På den andre siden står Foreningen Våre Rovdyr, Noah For Dyrs Rettigheter og stiftelsen WWF Verdens naturfond som alle ville stanse jakten.

Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning er dømt til å betale 600.000 kroner i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens naturfond og Noah For Dyrs Rettigheter.

Leder Arild Hermstad i MDG er glad for rettens beslutning.

– Jeg er svært lettet på vegne av den norske ulvestammen og alle de i Norge som ønsker seg en artsrik og levende natur, sier han.