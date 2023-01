Politiet vil få svar om dødsfall i Molde over helgen

NTB

En foreløpig obduksjonsrapport etter dødsfallene i Molde torsdag vil være klar mandag, opplyser politiet.

– Da vil vi kunne si noe om årsaken til dødsfallene, sier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen til NTB.

En eldre mann og en eldre kvinne ble torsdag ettermiddag funnet døde i en bolig i Molde sentrum. Politiet vil foreløpig ikke si noe om bakgrunnen for dødsfallene.

Politiadvokaten vil ikke svare på om det er noen åpenbar forklaring på dødsfallene, eller om politiet har noen teori om hva som ligger bak. Årsaken er hensynet til etterforskningen.

– Vi foretar fortsatt rundspørring i området, og den vil i alle fall pågå ut dagen. Så er det vitneavhør som gjenstår. Om vi deler for mange opplysninger, kan det påvirke svarene vi får fra vitner, sier Skorpen-Trøen til NTB fredag.

Han sier det ikke er noen grunn til å tro at paret som er funnet døde, er noen andre enn ekteparet som bodde i boligen.

Politiet sa torsdag at de ikke har mistanke om at de to er utsatt for noe kriminelt, og ingen er verken mistenkt eller pågrepet.

– Vi leter ikke etter noen tredjeperson, understreker Skorpen-Trøen

Politiet ble varslet om saken fra en nærstående av paret klokken 13.30 torsdag ettermiddag. Begge to ble konstatert døde da politipatruljen kom til stedet.

Krimteknikere er ferdige med sine undersøkelser av boligen. Politiet kan ikke hvor lenge de to har vært døde.