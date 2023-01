Høyre med største medlemsvekst på ti år

NTB

Høyre økte medlemstallet med 1.639 medlemmer i 2022. Totalt hadde partiet ved årsskiftet 29.584 betalende medlemmer, en økning på 5,9 prosent fra året før.

Oslo Høyre har hatt den sterkeste veksten totalt, mens Agder Høyre har prosentvis størst økning. Samtidig hadde alle fylkene medlemsvekst, skriver Høyre i en pressemelding.

3.500 av Høyres medlemmer i 2022 er helt nye.

– Vi merker at det er god stemning rundt partiet og at mange har lyst til å bidra til blå valgseier neste år. Det er faktisk ti år siden sist vi fikk like mange nye medlemmer på ett år, og det er gøy at så mange vil være med på Team Høyre, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.