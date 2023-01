PST ble varslet om mulig angrep før skytingen i Oslo i fjor sommer

NTB

Etterretningstjenesten fikk vite om mulige planer om et terrorangrep i Skandinavia noen dager i forkant av skytingen i Oslo i sommer, melder VG og NRK.

De neste dagene forsøkte sikkerhetstjenesten å finne ut hvorvidt planen var reell og hvem som i så fall sto bak, ifølge avisens opplysninger. PST skal ikke ha hatt nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnet på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet.

To drept

PST skal ifølge VG fortsatt ha jobbet med å vurdere informasjonen og snøre sammen nettet da Zaniar Matapour gikk til angrep i Oslo sentrum 25. juni i fjor. To ble drept og 24 ble skadd i skytingen mot utestedene London pub og Per på hjørnet.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe bekrefter overfor avisen at de var i kontakt med etterretningstjenesten og at de vurderte informasjonen som reell og prioriterte å undersøke den.

– Den informasjonen tok vi alvorlig, sier hun til VG.

Ser nærmere

Moe bekrefter også at PST nå ser nærmere på om de kunne gjort noe annerledes i saken og om angrepet kunne ha vært stoppet.

Overfor NRK bekrefter Etterretningstjenesten at de utleverte informasjon til PST i saken.

– Vi kan bekrefte at Etterretningstjenesten har utlevert informasjon i saken. Utover dette har vi ikke ytterligere kommentarer. Vi verken kan eller vil kommentere operative forhold, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene.

– Kunne deles med Oslo-politiet

Til VG sier Bjergene at det ikke må herske noen tvil om at Etterretningstjenesten deler all relevant informasjon som kan bidra til å redde norske liv.

– Vi har heller ikke lagt begrensninger på deling med Oslo politidistrikt, sier hun.

Ifølge avisa krever det skeive miljøet at alle kort kommer på bordet i saken.

– Dette er sjokkerende. Oslo Pride er Nordens største festival for skeiv kjærlighet og gikk av stabelen seks dager etter at etterretningstjenesten fikk informasjon om at det planlegges et terrorangrep, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

Mehl: Kan ikke kommentere

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarer ikke VG på spørsmålet om hvorvidt departementet var orientert om terrorvarselet.

– Etter angrepet i Oslo er regjeringen holdt løpende orientert om ulike forhold knyttet til det som skjedde. Utover dette kan vi ikke kommentere konkrete opplysninger. Saken er fortsatt under etterforskning, sier Mehl.

Hun understreker at det er viktig med en grundig evaluering, noe et utvalg skal komme med før sommeren.