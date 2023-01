Bistandsadvokat: Venninnen til Spydeberg-tvillingene er knust

NTB

Venninnen til tvillingene som ble funnet døde i Spydeberg er knust og fortvilet over det som har skjedd, sier bistandsadvokaten.

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i Spydeberg natt til søndag. Samtidig ble en annen 16-åring lagt inn på sykehus.

Hennes bistandsadvokat Hilde Elisabeth Jæger sier til VG at tvillingene var gode venninner av hennes klient, og at den ene var hennes nærmeste venn.

– Det er vanskelig å akseptere at dette er realiteten, men hun vet at det er det. Det er hjerteskjærende å vite at de er døde. Hele situasjonen er helt forferdelig og føles surrealistisk. Hun har det ikke bra. Hun er veldig lei seg for at de er døde, hun er knust og fortvilet. Det er vanskelig for henne å forklare og å sette ord på sorgen, sier bistandsadvokat Hilde Elisabeth Jæger til VG.

Venninnen til tvillingene er nå på sykehus hvor hun mottar helsehjelp. Hun er planlagt utskrevet i nærmeste fremtid.

– Det er planlagt at hun skal tilbake til institusjonen. Hun er under barnevernets omsorg, legger Jæger til.

Politiet mistenker at jentene døde av en overdose. En mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap, mens en annen ung mann i tenårene er siktet for narkotikasalg og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.