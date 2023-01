Politiet har kontroll på seks personer etter voldshendelse i Sandvika

Politiet rykket ut til Sandvika etter en hendelse på et tog på Sandvika stasjon torsdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Politiet har kontroll på seks personer etter at tre personer skal ha blitt angrepet av en gjeng på et tog ved Sandvika stasjon.

Én person har kuttskader i armen etter hendelsen, og er sendt til sykehus. Vedkommende er ikke alvorlig skadd.

I en oppdatering torsdag kveld skriver politiet at de har kontroll på seks personer.

– Rollene er ikke helt avklart. Det jobbes fortsatt med avhør av involverte og vitner, skriver politiet.

De skriver videre at det antas å være en relasjon mellom partene, og at det således ikke er noen fare for tredjeperson.

– Det er sikret video fra både åsted og omliggende områder. Saken går nå over i etterforskningssporet, skriver politiet.

Politiet rykket ut med et stort antall ressurser på meldingen om en hendelse på et tog ved Sandvika stasjon.

– En gutt ble stukket med en skarp gjenstand og løp av toget i Sandvika. Han ble funnet i 2. etasje i Sandvika Storsenter. Åstedet er nå sperret av og gutten er sendt til Bærum sykehus for behandling. Han har skader i armene, men er ikke alvorlig skadd, sier innsatsleder Arve Røtterud hos politiet til NTB.

Politiet har så langt registrert tre fornærmede i saken. Det skal ha vært en gjeng på seks til åtte personer som har angrepet de fornærmede.

Politiet vet ikke hva som er bakgrunnen for hendelsen.