Minst én person skadd etter voldshendelse på tog ved Sandvika stasjon

Politiet rykket ut til Sandvika etter en hendelse på et tog på Sandvika stasjon torsdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Én person har kuttskader etter at en gjeng på seks til åtte personer gikk til angrep på tre andre på et tog ved Sandvika stasjon.

Politiet rykket ut med et stort antall ressurser etter melding om en hendelse på et tog ved stasjonen.

I en oppdatering ved 19.30-tiden skriver politiet at de så langt har registrert tre fornærmede i saken.

– En av disse har et kutt i en arm. Denne personen er kjørt til sykehus, men er ikke alvorlig skadd. Det skal ha vært en gjeng på seks til åtte personer som har angrepet de fornærmede, skriver politiet.

De skriver at det per nå er ukjent hva som var bakgrunnen for hendelsen.

– Politiet snakker med flere vitner og involverte for å avklare dette, skriver politiet.