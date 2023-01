Bane Nor regner med å holde planen for gjenåpning av Follobanen

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor regner med å holde tidsplanen for gjenåpning av Follobanen. Foto: Heiko Junge / NTB

16. januar starter Bane Nor opp testingen av Follobanen igjen. Bane Nor regner med å ha løst alle utfordringene med banen i løpet av måneden.

På en pressekonferanse torsdag opplyste utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor at togstrekningen vil bli belastet mer enn normalt under testingen.

– Det er ikke gjort noen endringer i planen for testkjøringen i neste uke. Vi kommer til å gjennomføre ytterligere tester og prøve spenningssettet og sørge for kontroll på alle spenningene uten tog, sa hun.

Banen skal påføres 50 prosent mer og tettere belastning enn hva det hadde vært i henhold til normal rutetabell.

Regner med oppstart som planlagt

Administrerende direktør Gorm Frimannslund sa på pressebrifingen at ingenting har endret seg når det gjelder gjenåpningen av strekningen.

– Vi skal ha løst de utfordringene vi nå har i løpet av januar måned. Så avtaler vi med Vy akkurat hvordan de velger å sette på trafikken. Jeg tror at de relativt raskt ønsker å ha på det fulle trafikkprogrammet. Det ville overraske meg om de gjør noe annet, sier Frimannslund til NTB.

Han understreker at Bane Nor har en god dialog med Vy.

– Jeg oppfatter at vi har en bra felles forståelse av veien videre. Vi vil jo ikke gjøre noe nå som innebærer at Vy vil være utrygge på om det faktisk er trygt å sette på trafikk. Det vil vi absolutt ikke gjøre, sier han.

Beklaget overfor Cowi

Frimannslund åpnet pressebrifingen med å beklage uttalelsene han kom med angående rådgivningsselskapet Cowi tidlig ble nevnt i forbindelse med at Follobanen måtte stenge.

– Bakgrunnen for det er at vi har et kontraktsforhold med AGJV. Så nevnte vi Cowi i det første møtet med statsråden og når vi hadde pressemøtet rett etterpå. Det burde vi ikke gjort. Vi burde bare forholdt oss til de vi har en avtale med. Fra min side er det viktig å beklage at vi nevnte Cowi, det er ikke profesjonelt fra vår side, sier han.

Frimannslund understreker også at det arbeidet som pågår nå med feilsøking og utbedringer ikke er spesielt kostnadskrevende, og mener at noe av dette også etter hvert vil bli en garantisak.

Ny røykutvikling

Natt til onsdag var det igjen røykutvikling i det samme koblingshuset ved Ski stasjon som det tidligere har vært problemer med.

Områdedirektør Lars Berge i Bane Nor opplyste at de kommer til å jobbe med reparasjon av dette på nettene framover ved at de kobler ut veksler og systemer på Ski stasjon, men at trafikken kommer til å gå i henhold til planen over færre spor.

Bane Nor og Vy er enige om at oppstart av Follobanen tidligst kan skje 1. februar 2023.

Prestisjeprosjektet ble åpnet 11. desember, men måtte stenges etter få dager.