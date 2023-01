Norge overtar kommandoen i viktig Nato-minerydderstyrke

NTB

Torsdag formiddag overtok Norge formelt kommandoen for Nato-styrken SNMCMG1. Den har ansvar for å rydde sjøminer i hele Nord-Europa.

– Det handler om å gjøre det sikkert og trygt, så langt det er mulig, slik at man kan gjøre det igjen, sier kommandørkaptein Ole Torstein Sjo til NTB.

I mange år har han jobbet med minesveiping i Forsvaret – en oppgave der det er lite rom for å gjøre feil. Fram til midten av juli seiler han om bord på KNM Nordkapp, et skip som har tjent Kystvakten siden tidlig 1980-tall. I 2022 ble hun overført til Sjøforsvaret og skal nå ut på et siste oppdrag – nå i Sjøforsvarets og hele Natos tjeneste.

Nordkapp skal nemlig være flaggskip for minerydderstyrken Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 – eller SNMCMG1, en forkortelse som ikke er enklere enn at flere Nato-offiserer snublet i uttalen under seremonien. Med seg på laget får Nordkapp og Sjo minerydderfartøy fra flere ulike Nato-land. Styrken har eksistert siden 1973 og har ansvar for farvann fra Den engelske kanal til Norskehavet og Østersjøen.

Rydder miner fra krigen

– Man får følelsen av å være del av noe større. Nå er det enda mer alvor i det, i og med at det er såpass nært krigen i Europa, sier Sjo, som nå får tittelen styrkesjef.

Nato har til sammen fire stående sjøstyrker, og SNMCMG1 er blant dem som har høyest beredskap. Det at styrken består av minerydderfartøy, gjør at de har mye å gjøre til enhver tid.

– I fredstid gjennomfører vi det som på engelsk kalles «historical ordinance disposal operations». Det vil si at vi rydder sjøminer fra verdenskrigene. Dem finnes det mange av, både i Norge og spesielt i Østersjøen, sier Sjo.

Minerydderfartøyene jobber dermed med krigsoppgaven sin også i fredstid. Den grunnleggende jobben er den samme, selv om det er forskjell på en sjømine fra 2. verdenskrig og en sjømine fra 2023.

Høy mental beredskap

– Sjømineteknologien ligger som oftest ett skritt foran motmiddelet. Det er skikkelig utfordrende greier. Man må ta hensyn til sjøminer, så lenge motstanderen har kapasitet til å legge dem, sier Sjo.

Styrken har kanskje en høyere mental beredskap enn normalt, men ellers opererer den i stor grad som normalt, tross at det er krig på Natos dørstokk. I tillegg til mineryddingen seiler styrken innom en rekke havner for å representere og vise flagg, samt at man samler seg for å øve med jevne mellomrom.

– Vi viser Natos evne til å samle seg og øve sammen, og operere sømfritt, forklarer kommandørkapteinen.

Overtar fra Estland

Sjo overtar rollen som styrkesjef fra Ott Laanemets i den estiske marinen. I juli er det Polen som tar over, i det som er en nøye planlagt rotasjon. Selve overtakelsen skjedde på Akershus festning torsdag, i en seremoni der også en rekke forsvarstopper og Nato-topper var til stede.

Viseadmiral Didier Piaton, som er nestleder for Natos felles marinekommando (Marcom), skrøt av hvordan Laanemets hadde løst oppgaven og tydeliggjorde hvilket ansvar Sjo nå har på sine skuldre.

– Jeg er svært stolt. Jeg har vært gjennom mange oppdrag med styrken tidligere, sa Sjo i sin tale til de frammøtte.