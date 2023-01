Karin Hindsbo trekker seg som direktør for Nasjonalmuseet

NTB

Karin Hindsbo (49) ønsker ikke et nytt åremål som direktør for Nasjonalmuseet når åremålsstillingen hennes utløper 1. juni i år.

Hun har vært direktør for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design siden 2017 og er ansatt i en åremålsstilling på seks år.

– Det har ikke vært en enkel beslutning. Jeg er utrolig glad i mine kolleger og veldig stolt over hva vi har fått til med det nye Nasjonalmuseet. Det har vært seks spennende år med ekstrem omstilling og mye nybrottsarbeid. Vi har en storstilt jobb bak oss, og jeg føler meg svært privilegert over å ha fått lov til å lede denne, sier 49-åringen.

Styreleder Maria Moræus Hanssen ved Nasjonalmuseet sier at det var naturlig for partene å diskutere veien videre siden åremålsperioden nærmet seg slutten.

Hanssen er imponert over hvordan Hindsbo har etablert det nye Nasjonalmuseet.

– Museet er en suksess som høster internasjonal oppmerksomhet og tiltrekker seg et stort og imponert publikum. Hun har levert fullt ut, men vi respekterer hennes avgjørelse og ser nå fram til det hun og museet skal utrette også fram til sommeren, sier styrelederen.

Også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) roser Hindsbo for jobben.

– Karin Hindsbo har gjort en imponerende jobb som direktør i en krevende overgangsfase for Nasjonalmuseet. Det nye museet har fått en fantastisk god start, og det skyldes selvsagt også en veldig god ledelse i en viktig periode. Når Hindsbo sier fra om at hun velger å ikke fortsette etter sommeren, er jeg glad for at styret allerede nå starter jakten på hennes etterfølger til en av de viktigste og aller mest spennende jobbene i Kultur-Norge.