2022 ble et krevende år for reklamebransjen – siste halvdel ble særdeles tung

NTB

I 2022 endte reklamemarkedet med en marginal vekst på 0,3 prosent. Det skjedde til tross for en god start på året.

– Folk flest har kjent på svekket kjøpekraft, og annonsørene har opplevd usikkerhet. Det er også usikkert hvordan markedet vil utvikle seg fremover, men kanskje er det grunn til å tro at vi snart er over kneika, at svingningene vil flate mer ut, og at vi går et mer forutsigbart år i møte.

Det sier daglig leder Kristin Brimi i Mediebyråforeningen etter at mediebarometeret for 2022 er klart.

Resultatene viser at året hadde en god start, men at markedet falt kraftig i siste halvdel. Da endte omsetningen 6 prosent bak 2021.

I november isolert falt reklameinvesteringene til landets største mediebyråer med 15,5 prosent, mens desember ga et fall i markedet på 9,2 prosent, skriver Kampanje.

Rundt en kvart milliard kroner forsvant ut av markedet i fjorårets to siste måneder.