Babylykke for norsk håndballstjerne

NTB

Håndballstjernen Veronica Kristiansen (32) er gravid og venter sitt første barn til sommeren.

Kristiansen debuterte for håndballjentene 20. og har siden den gang spilt 171 kamper og scoret 553 mål for laget. Hun er inne i sin femte sesong i ungarske Györ som hun nå tar en pause fra.

– Jeg er veldig glad for å kunne offentliggjøre graviditeten nå, det har vært litt vanskelig å holde på nyheten i det siste, forteller hun til håndballforbundets nettsider.

Formen til Kristiansen opplyses å være fin.

Kristiansen bor i Györ sammen med sin ungarske samboer. Landslagsstjernen er klokkeklar klar på at hun skal tilbake på håndballbanen.

– Det er det ingen tvil om. Jeg vil tilbake på banen når tiden er inne, avslutter hun.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson gratulerer med graviditeten.

– Vi i håndballjentenes trenerteam gleder oss stort over nyheten og gratulerer «Vikki» og Adam og ønsker de lykke til i tiden som kommer. Vi vet at hun har planer om å komme tilbake til topphåndballen og slå seg inn i landslaget igjen etter hvert – alt dette når hun er klar for det, sier landslagssjefen.

Kristiansen var ikke en del av den norske troppen som tok EM-gull i november i fjor. I forkant av det mesterskapet ble det opplyst fra Norges Håndballforbund dette at 32-åringen måtte gjennom en «medisinsk prosess».