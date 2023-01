Spydeberg-saken: Varetektsfengslet 18-åring håper på løslatelse

NTB

Tenåringen som er siktet etter to dødsfall i Spydeberg, samtykket til fengsling for å samarbeide med politiet. Han håper han blir trodd og løslatt fra fengsel.

Det skriver mannens forsvarer Haakon Skogstad i en melding til NTB torsdag. I kjennelsen fra Follo og Nordre Østfold tingrett ble hans klient tirsdag varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i to uker.

18-åringen er siktet for å ha solgt narkotika til tvillingsøstrene som døde i Spydeberg, og for å ha hensatt 16-åringene i en hjelpeløs tilstand.

– Tenåringen har samtykket til fengsling for å samarbeide med politiet, men han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Han har ikke vært i fengsel tidligere og er isolert fra kontakt med omverdenen. For en tenåring er dette selvfølgelig svært belastende, og han vil benytte ankefristen på 14 dager godt. I denne perioden håper han politiet har kommet videre i etterforskningen, og at han blir trodd på og løslatt, sier Skogstad.

Den andre siktede i saken, en 27 år gammel mann, er siktet for uaktsomt drap. Han ble mandag varetektsfengslet for fire uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden.

Han vurderer også å anke denne kjennelsen, og er kjenner ikke straffskyld.