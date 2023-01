Ikea tilbakekaller speil for reparasjon

NTB

Møbelprodusenten Ikea tilbakekaller noen speil av modellen Lettan på grunn av fare for at veggfestene går i stykker.

– Kundesikkerhet er utgangspunktet for Ikea. Derfor kunngjør vi en tilbakekalling for reparasjon på Lettan speil med datomerking før og inkludert 2105, på grunn av fare for at veggfestene går i stykker, skriver Ikea i en pressemelding.

Ifølge møbelprodusenten har noen av beslagene som fester speilet gått i stykker, noe som har ført til at noen speil har knust uventet.

– Vi ber derfor alle kunder som har et berørt Lettan-speil om å slutte å bruke det, og bestille nye veggbeslag uten kostnad, skriver Ikea.

Man kan kontakte Ikea for å bestille riktig antall erstatningsbeslag med artikkelnummer 139298/1.