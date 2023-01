Sp vil ta krona inn i Grunnloven – Stortinget sier nei

NTB

Sp vil grunnlovsfeste at Norge skal ha sin egen pengeenhet. Men i dag stemmer flertallet på Stortinget ned forslaget.

– Hovedpoenget er å sikre at vi skal ha en egen valuta i Norge, slik at vi kan styre økonomien til hva som er best for Norge, sier Senterpartiets stortingspolitiker Nils Bjørke til NRK.

Torsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra Sp om en endring i Grunnloven som lyder «Norge skal ha sin egen pengeenhet». Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og Venstre sørger for at forslaget blir nedstemt.

Bjørke begrunner forslaget med at en grunnlovsfesting vil gjøre det vanskeligere å avskaffe den norske krona, og at det vil gjøre det vanskeligere å melde Norge inn i EU.

Frps Hans Andreas Limi kaller forslaget for symbolpolitikk.

– Frp ønsker å verne om den norske kronen, det skal være vår valuta, sier han.

– Det er helt unødvendig å ta dette inn i Grunnloven. Det er bare en politisk markering fra Sps side som vi ikke ønsker å støtte, sier Limi.