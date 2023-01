Seks selskaper vil lagre CO2 på norsk sokkel

NTB

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper etter utlysningen av et område i Nordsjøen for lagring av CO2.

Fristen for å søke gikk ut 3. januar. De seks selskapene er Aker BP, Altera Infrastructure Group, Horisont Energi, Neptune Energy Norge, OMV (Norge) og Wintershall Dea Norway.

– Jeg er glad for den kommersielle interessen selskaper viser for å få tildelt areal til lagring av CO2 i Norge. Gjennom å legge til rette for lønnsom, storskala CO2-lagring kan Norge bidra både til at Europa når sine utslippsmål og til etablering av en ny næring i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Han tar sikte på å ha ferdigbehandlet søknadene slik at det kan tildeles arealer før sommeren.