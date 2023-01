Mann etterlyst etter knivstikking har meldt seg – varetektsfengslet i fire uker

NTB

En mann som har vært etterlyst av politiet etter en knivstikking i Lillestrøm sentrum natt til 3. desember har meldt seg til politiet. Nå er han fengslet.

Han møtte selv opp på politistasjonen i Lillestrøm med sin forsvarer mandag, skriver Romerikes Blad.

Det var natt til 3. desember at flere maskerte personer tok seg inn på et utested i byen og gikk til angrep på minst to personer.

Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Han nekter straffskyld, men har forståelse for at politiet må etterforske hans rolle. Min klient har gitt forklaring, men jeg kan ikke gå inn hva han har forklart i avhør, sier mannens forsvarer, advokat Arve Ringsbye, til avisa.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Marit Aurdal, forteller at siktede i avhør har forklart at seg om sin involvering i saken.

– Han har gitt en forklaring som knytter ham til hendelsen, sier Aurdal.

«Det at siktede var til stede og involvert i hendelsen bekreftes også av videoopptak på stedet», skriver retten i en kjennelse.

Totalt er åtte personer siktet for grov kroppsskade i forbindelse med saken. Fem av disse sitter for tiden varetektsfengslet. En av de siktede er fortsatt ikke pågrepet og etterlyst.