Toppe vil be Helsetilsynet granske dødsfall i barnevernet etter Spydeberg-saken

NTB

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har gitt Helsetilsynet i oppdrag å granske alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

Det skjer i kjølvannet av dødsfallene i Spydeberg.

– Hendelsen i Spydeberg er dypt tragisk og alvorlig og min medfølelse går til ungdommenes nærmeste og familie. Jeg er opptatt av å få greie på hva som har skjedd og hvordan dette kunne skje, sier Toppe til NTB.

Hun forteller videre at hun vil gi Statens helsetilsyn i oppdrag å gå gjennom alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

Aftenposten kunne tidligere mandag avsløre at ti barn har dødd under barnevernets omsorg fra mars 2020 til august 2022. Tvillingene som ble funnet døde i Spydeberg søndag, er altså ikke medregnet. Onsdag bekreftet Toppe overfor samme avis at hun ville ha granskning av dødsfallene i barnevernet.

– Dødsfallene er svært alvorlige vi må kunne kreve å få vite hvordan det kunne skje og lære av dem for å kunne forebygge at det skjer igjen.

Regjeringen har også bestemt at det skal opprettes en undersøkelsen for alvorlige hendelser som skjer med barn.

– Dette vil også omfatte barn i barnevernet. Kommisjonens ansvar vil blant annet være å undersøke dødsfall og alvorlige hendelser som skjer i barnevernet. Det viktigste er å bidra til læring, unngå feil, systematisk forebygging og en ny trygghetskultur i barnevernet, sier Toppe.