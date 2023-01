Kronprinsens byggesøknad får kritikk av Asker kommune

Kronprins Haakon har fått beskjed om at byggesøknaden til et nytt lager på Skaugum ikke er god nok. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

Kronprins Haakons planer om å rive et tidligere fjøs for å bygge et lager til utleie på Skaugum er for dårlige, mener Asker kommune og Viken fylkeskommune.