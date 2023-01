Pensjonistforbundet vil ha høyere trygd – mener arbeidslinjen er foreldet

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen mener vi ikke har mangel på arbeidskraft i dag. Han vil heve trygdeytelsene til et nivå folk kan leve av. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Jan Davidsen i Pensjonistforbundet mener trygdesatsene må møte folks utgifter. «Arbeidslinjen» passet bedre på nittitallets arbeidsliv, sier han.

Tanken bak arbeidslinjen er at det alltid skal lønne seg å jobbe framfor å motta trygd. Begrepet ble introdusert av Brundtland-regjeringen. Sosiale ytelser skulle motivere til arbeid, i tillegg til å være et sikkerhetsnett.

Jan Davidsen, nåværende leder i Pensjonistforbundet og tidligere leder av Fagforbundet, mener arbeidslinjen har bakgrunn i en annen situasjon på arbeidsmarkedet.

– På nittitallet mente man at vi kom til å mangle arbeidskraft. Man måtte legge til rette for at folk kom seg i arbeid og hadde anstendig trygd når de ikke kunne det. Nå har vi ikke mangel på arbeidskraft. Vi har mange utenfor det ordinære arbeidslivet, sier han til Klassekampen.

Han er klar på at minsteytelsene må heves.

– Vi må få løftet minsteytelsene opp på et nivå så folk kan leve trygt og forutsigbart. Hovedproblemet er at nivået i dag er så lavt at folk ikke kan leve av det, sier Davidsen.