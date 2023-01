NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 11. januar

Ni av ti nordmenn sparer strøm

De høye strømprisene fører til at ni av ti nordmenn sparer på strømmen, viser en ny undersøkelse fra Opinion.

– Omtrent hele befolkningen sparer på strømmen for tiden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Intern strid i Troms Sp – nytt nominasjonsmøte



Med knapt flertall har styret i Troms Sp vedtatt å vrake nominasjonslista som ble vedtatt i november og holde et nytt nominasjonsmøte 25. februar.

Ifølge avisen Nordlys stemte seks medlemmer i fylkesstyret i Senterpartiet for å holde et nytt og ekstraordinært nominasjonsmøte.

Wagner-gruppen hevder å ha erobret Soledar

Den østukrainske byen Soledar er okkupert av medlemmer av den russiske leiesoldatgruppen Wagner, hevder gruppens sjef Jevgenij Prigozjin. Informasjonen er ikke verifisert eller bekreftet fra uavhengige kilder.

Ukrainske styrker var fremdeles i den østlige gruvebyen Soledar tirsdag kveld til tross for et massivt russisk angrep.

Perus president etterforskes for folkemord

Perus president Dina Boluarte, statsminister Alberto Otarola og landets forsvars- og innenriksministre etterforskes for folkemord og drap.

Bakgrunnen for etterforskningen er de mange dødsfallene under voldelige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. De startet i kjølvannet av innsettelsen av president Boluarte 7. desember i fjor.

Det katolske kardinalen George Pell er død

Den australske kardinalen George Pell er død, 81 år gammel. Han ble dømt, men senere frikjent for overgrep mot mindreårige.

Pell døde av komplikasjoner knyttet til en hofteoperasjon han hadde gjennomgått på et sykehus i Roma i går, ifølge den italienske avisen Il Corriere della Sera.

Golden Globe-utdelingen

Den stjernespekkede 80. Golden Globe-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles i natt.

Store filmstjerner og bransjefolk var samlet i Beverly Hills for å feire de beste filmene fra året som gikk. For første gang på to år ble prisgallaen vist direkte på fjernsyn. Utdelingen ble boikottet i fjor på grunn av beskyldning om økonomisk vanstyre og manglende mangfold.

Zuccarello tilbake i tap mot gamleklubben

Etter to kampers skadeavbrudd er Mats Zuccarello tilbake. Han scoret da Minnesota Wild tapte mot New York Rangers på straffeslag i natt norsk tid

Overfor NTB oppsummerer nordmannen kampen slik: – Ræva. Det var ikke den beste matchen vi har spilt. Sånn er det. Vi får bare legge den i glemmeboka og gå videre.