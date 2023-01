Over 20.000 fikk kjøreforbud – dette syndes det mest mot

Knut Skogstad - Broom.no

Statens vegvesen har oppsummert kontrollåret 2022.

Utekontrollørene i Statens vegvesen har fokus på å luke ut kjøretøy som ikke er i god nok stand og førere som ikke følger regelverket. Og de blir nok ikke arbeidsledige med det første.

I 2022 var 496.000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. 85.000 av dem ble underlagt en nøyere kontroll. Det ble da funnet feil og mangler på over 47.000 kjøretøy. Det viser tall Statens vegvesen akkurat har offentliggjort.

– Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene våre. Vi ser likevel at det er for mange som har feil eller mangler som må utbedres eller rettes på. Det er gjerne tilhengere vi finner mest feil på. Både når det gjelder dekk, bremser og naturligvis lastsikring og overlast. Mange av tilhengerne er betydelig eldre enn bilen, og mange leies ut og blir fraktet av ulike firmaer, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Statens vegvesen har egne kontrollplasser en rekke steder i landet. De brukes ofte til å kontrollere tunge kjøretøy. Les mer Lukk

Mange med overlast

Han understreker at vi må se bak tallene for å vite hvordan det egentlig står til i tungbil-parken:

– At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi er ikke ute etter å forsinke dem som har alt i orden, men å stoppe dem som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. De aller fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden, sier Wigdel, i en pressemelding.

Omtrent 23.500 av dem som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 13.000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

Dro på campingtur med ett tonn overlast, her var det stopp

Overlast er et betydelig problem, det gjelder også i høy grad for varebiler. Les mer Lukk

Uopplagte sjåfører

– Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Det kan også bidra til at veiene brytes ned raskere og kan gi overbelastning på broer. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på veien. De som blir stoppet med dårlig sikret last får ikke fortsette før det er rettet opp. De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre. I fjor ila vi også 3.700 gebyrer for overlast, sier Wigdel.

I 2022 ble det gitt mer enn 11.000 overtredelsesgebyrer for ulike forhold, og 1.900 førere og transportbedrifter ble anmeldt for et eller flere forhold. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs veien, de utgjør en stor fare i trafikken. De som jukser med kjøre- og hviletid får i tillegg et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket. Det er bare de mest alvorlige bruddene på kjøre- og hviletidsreglene som blir anmeldt, sier Wigdel.

Vegvesenet fikk tips, se hva de stoppet

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.