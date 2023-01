Begjærte lukkede dører i Spydeberg-fengslingen

Forsvarer Johannes Bakkevig til den andre siktede i Spydeberg-saken som blir fremstilt for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett.

NTB

Follo og Nordre Østfold tingrett begjærte lukkede dører i den andre fengslingen etter Spydeberg-dødsfallene.

Tirsdag gjennomføres fengslingsmøtet av den andre mannen som er siktet etter Spydeberg-dødsfallene natt til søndag.

Den siktede mannen ankom sal 2 iført en mørkeblå joggebukse og en flerfarget genser.

Mannen er siktet for narkotikasalg etter at tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg, trolig av en overdose narkotika. Han har tidligere nektet straffskyld for dette.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags stoff jentene døde av.