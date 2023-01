21-åring ble skutt da han forsøkte å flykte fra Tolga-kidnapperne

NTB

For et år siden ble en 21-åring kidnappet fra foreldrenes bolig i Tolga. Under rettssaken tirsdag fortalte han om de dramatiske timene.

– Frykt. Det er det jeg husker at jeg følte fra starten, sier den nå 21 år gamle mannen i Østre Innlandet tingrett.

I 2-tiden natt til 2. januar i fjor kom to maskerte menn til huset til foreldrene hans i bygda Vingelen i Tolga. Bevæpnet med revolver og kniv truet de to seg inn i boligen, der også foreldrene til 21-åringen befant seg.

Under første dag av rettssaken mot fire menn som nå er tiltalt for bortføringen, forklarte 21-åringen at han lå og sov på rommet sitt i andre etasje da han ble vekket av moren sin og ble bedt om å gjemme seg under senga si.

Etter en stund fant likevel de to mennene 21-åringen under senga.

– Jeg ble dratt fram og fikk noen slag mot ansiktet og spark mot ribbeina, sier 21-åringen.

Ble skutt i rumpa

Etter å ha blitt dratt med ned i første etasje i boligen forsøkte 21-åringen å komme seg unna.

– Jeg dyttet litt og forsøkte å løpe unna. Så hørte jeg at det smalt, og at jeg ble truffet av en kule i rumpa. Da skjønte jeg at det var alvor, sier den unge mannen.

Han ble ikke alvorlig skadd av skuddet, men måtte senere operere ut kula.

21-åringen, som kun var iført en boksershorts, ble tatt med i en bil, før den kjørte av veien på et jorde i Stor-Elvdal.

Derfra fortsatte de videre i taxi først fra Koppang til Rena, og en annen taxi fra Rena til Hamar. På Hamar kom det inn en ny sjåfør som kjørte den ene av kidnapperne og 21-åringen til en leilighet på Røa i Oslo, før den bortførte mannen etter en stund ble sluppet fri.

Kidnapper tok opp videoforklaring

I leiligheten tok en av kidnapperne også opp en video som ble avspilt i retten, der 21-åringen forklarte seg om narkogjeld, som skal være bakgrunnen for bortføringen. Han forklarte seg også om hvordan han og foreldrene har blitt truet på livet av personer i det kriminelle miljøet.

I retten ville ikke 21-åringen si noe om hvorfor videoen ble spilt inn eller hva den skulle brukes til.

I sitt innledningsforedrag sa aktor Vibeke Stolp Ekeland at 21-åringen er under etterforskning i en narkotikasak som ikke er en del av rettssaken i Østre Innlandet tingrett.

Erkjenner delvis straffskyld

Da saken startet tirsdag, erkjente de tre hovedtiltalte kun delvis straffskyld for kidnappingen.

En 24 år gammel mann er tiltalt for å ha planlagt kidnappingen, mens to menn på 25 og 28 år er tiltalt for å ha gjennomført selve kidnappingen i Tolga.

Den fjerde tiltalte, en 26 år gammel mann som politiet mener kjørte mannen som ble bortført fra Hamar til Oslo, nektet straffskyld.

De to mennene på 25 og 28 år som skal ha gjennomført selve kidnappingen, erkjente også delvis straffskyld for grov kroppsskade i forbindelse med at mannen som ble kidnappet, ble slått, sparket og skutt. Den tiltalte 24-åringen nektet straffskyld for dette.

For øvrig erkjente de tiltalte ulik grad av skyld for de øvrige tiltalepunktene, som blant annet omfatter vold, trusler, bæring av skytevåpen på offentlig sted og narkotikasalg.

21-åringens foreldre er også fornærmet i saken. De skal ha blitt utsatt for vold og trusler i boligen i Tolga.