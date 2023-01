Urtete trekkes fra markedet etter funn av plantegifter

NTB

Yami trading AS trekker tilbake produktet Hayatea herbal tea fra Marokko. Årsaken er innhold av plantegifter over grenseverdiene.

Mattilsynet tok ut prøven i forbindelse med et overvåkingsprogram for plantegifter.

Det ble importert 144 pakker av produktet i september 2021. «Best før» dato er juni 2023. Produktet ble solgt til fire frittstående butikker i Oslo-området.

Det er påvist 11.608 mikrogram per kilo plantegifter i produktet. Grenseverdien for urtete er 200 mikrogram per kilo. Innhold av plantegifter over grenseverdien kan utgjøre en helsefare.

En rekke planter produserer giftstoffer som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Pyrrolizidinalkaloider, som ble påvist her, er naturlige giftstoffer som visse ugressarter produserer som beskyttelse mot skadedyr.