Selbekk om Shabana Rehman: – Den modigste kvinnen vi har hatt i Norge de siste tiårene

NTB

Shabana Rehman kunne ikke målbindes og la aldri vekt på det som tjente henne, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til TV 2.

– Shabana Rehman er den modigste kvinnen vi har hatt i Norge de siste tiårene. Hun har aldri gitt seg, tross tunge trusler, tross skudd mot restauranten til familien hennes, har hun aldri viket en tomme. Det var kvinnen som ingen kunne målbinde, hun lot seg ikke true til taushet, sier Selbekk til TV 2 tirsdag formiddag.

Redaktøren er særlig takknemlig for at Rehman sto på hans side under karikaturstriden i 2006, da hans daværende avis Magazinet ble kjent over hele verden for å ha trykket karikaturer av profeten Muhammed.

– Når man føler man står veldig alene, husker man dem som gjorde noe av det mest politisk ukorrekte man kunne gjøre den gangen: hun sto opp for denne merkelige, provoserende redaktøren, sier Selbekk.

Han legger til at dette sier noe om henne:

– Hun har aldri lagt vekt på det som tjener henne, det som er politisk korrekt og forventet. Hun har alltid gått sine egne veier, det er det vi skal minnes i dag.