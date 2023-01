Prins Harry roser kong Harald for å ta avstand fra rasisme

NTB

Storbritannias prins Harry har i et TV-intervju rost kong Harald for å ta avstand fra rasisme.

Intervjuet ble sendt på den amerikanske TV-kanalen ABC News mandag og omtalt av avisa The Independent. VG omtalte saken tirsdag.

Prinsen sa at kong Harald og Nederlands kong Willem-Alexander har stått fram som gode eksempler.

Deretter sa intervjueren at kong Harald har forsvart prinsesse Märtha Louises forhold til amerikanske Durek Verrett – og tatt til orde for bekjempelse av rasisme.

Gratulerer dem

Kong Willem-Alexander har uttrykt støtte til den Nederlandske regjeringens unnskyldning for landets rolle i den internasjonale slavehandelen.

– Jeg gratulerer dem enormt for det. Og jeg synes ikke de har fått nok ros for det de har gjort, sa Harry om de to kongene.

– Men det er stort. Og mer av dette trengs, la han til.

Tok opp rasisme mot Verrett

Trolig viser prinsen til en uttalelse det norske kongehuset kom med i november, hvor forholdet mellom kongefamilien og Durek Verrett var tema. Bakgrunnen var at Märtha Louise avslutter sine offisielle oppgaver for Kongehuset.

– Vi synes det er veldig hyggelig at prinsessen har forlovet seg og ønsker at Durek Verrett skal kjenne seg velkommen i vår familie, heter det i uttalelsen.

Videre tar Kongehuset opp rasismen Verrett har opplevd.

– De rasistiske holdningene Durek Verrett har vært utsatt for, spesielt i sosiale medier, tar vi sterk avstand fra. Det er en styrke at kongehuset reflekterer det etniske mangfoldet som finnes i Norge, heter det.

– Kan være vanskelig å sette seg inn i

Kongehuset skriver videre at de ønsker seg et samfunn der det er plass til hver og én i et raust fellesskap, og der vi møter hverandre med respekt.

– Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan direkte eller indirekte, bevisst eller ubevisst, rasisme kan oppleves for oss som ikke står i det selv. Det er dessverre mange i Norge i dag som opplever diskriminering og rasisme. Dette må vi i fellesskap arbeide for å få slutt på.

Kong Harald har også flere ganger tidligere tatt oppgjør med rasisme og tatt til orde for inkludering og mangfold.

Det norske og det britiske kongehuset har tette bånd. Kong Harald og avdøde dronning Elizabeth var nære venner og tremenninger. Den norske kongefamilien har årlig besøkt Storbritannia og den britiske kongefamilien.