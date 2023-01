Rødt-topp i Oslo vil fortsatt si nei til norsk våpenstøtte til Ukraina

NTB

Rødts gruppeleder i Oslo Siavash Mobasheri mener Rødt fortsatt må si nei til norsk våpenstøtte til Ukraina.

Som eneste parti på Stortinget er Rødt motstander av å sende våpen til Ukraina.

Partiveteranene Terje Kollbotn, Boye Ullmann og Lars Borgersrud tok lørdag til orde for at partiet må snu i saken og støtte våpenhjelp til Ukraina.

Mandag ønsket partileder Bjørnar Moxnes debatten velkommen i et intervju med Klassekampen.

Mobasheri sier til Klassekampen tirsdag at ingen av de tre partiveteranene har forsvart slik våpenstøtte i andre konflikter hvor land er blitt angrepet.

– De tok ikke til orde for å sende våpen til Irak da USA gikk til krig, eller til Libya da USA og Nato gikk til krig der, og de har heller ikke tatt til orde for å sende våpen til Palestina. Vi skal ikke gjøre forskjell. Rødt skal ha en fredslinje som står seg over tid, sier han.

Moxnes mener det vil være naturlig at Rødts landsmøte i april tar stilling i saken.

Norge har bidratt med våpen til Ukraina til en verdi av rundt 6 milliarder kroner siden Russlands invasjon 24. februar i fjor.