TV 2: Barnevernet skal granske hendelsesforløpet før tvillingsøstre døde i Spydeberg

NTB

Barnevernet vil se på om det har vært en svikt før tvillingsøstrene Mina og Mille Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg.

En mann er siktet for uaktsomt drap etter dødsfallet, mens en annen er siktet for å ha solgt narkotika til dem.

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst, sier til TV 2 at det er naturlig at barnevernet går gjennom hendelsesforløpet.

– Slike granskninger vil avdekke om og hvor det kan ha foreligget svikt, sier hun.

De to jentene var meldt savnet av en institusjon i rundt et døgn før de ble funnet døde.

– Vi konstaterer at politiet har gitt opplysninger om barnevernstiltak. Vi har den største forståelse for at mange ønsker mer innsikt i denne saken. Vi minner om at dette først og fremst er en politisak, og at Bufetat og kommunen både av hensyn til de pårørendes ønsker om ro og politiets etterforskning ikke ønsker å gi mer opplysninger på nåværende tidspunkt, sier Berg.