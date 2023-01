Behandlingssenter stopper «long-covid»-behandling

NTB

Behandlingssenteret Helse har tilbudt «long-covid»-behandling. Til tross for gode resultater, må senteret stoppe behandlingen på grunn av et trangt budsjett.

Behandlingssenteret Helse i Hardanger har gitt tett og personlig oppfølging av «long-covid». Det har vært et tilbud for pasienter over hele landet. Tilbudet startet som pilotprosjekt i april 2021 i regi av Helse Bergen.

Prosjektleder Bente Frisk mener det fortsatt er et stort behov for behandlingssenteret, men med et trangt budsjett har ikke Helse Bergen penger til å videreføre pilotprosjektet, skriver NRK.