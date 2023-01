Ingen siktet etter kranvelten i Melhus

NTB

Politiet gjorde mandag nye undersøkelser på stedet der en kvinne fredag døde under en kranvelt på et kjøpesenter i Melhus. Ingen er siktet i saken.

– Dette er en alvorlig og omfattende sak, og politiet er i tett kontakt med Arbeidstilsynet som fagkyndig instans. Med bakgrunn i sakens omfang vil det ta tid å klarlegge eventuelle straffbare forhold, sier påtaleansvarlig Karin Hvidsten Roven i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Det var fredag morgen at en kvinne i 50-årene som var ansatt på kjøpesenteret Melhustorget i Trøndelag omkom da en rundt 60 meter høy heisekran som sto på en byggeplass ved kjøpesenteret, veltet over henne. Det var kraftig vind i området da ulykken skjedde.

Politiet skriver at Arbeidstilsynet er på åstedet mandag sammen med politiets kriminalteknikere og sakkyndige.

De vil blant annet undersøke tilstanden til kranen og hvordan forskriftene er fulgt opp ved bruk av kranen. I tillegg vil politiet fortsette med avhør av både vitner og personer tilknyttet kranen.

– Det er for tidlig å si noe om hvorfor kranen veltet, og det er foreløpig ikke tatt ut noen siktelser i saken, skriver politiet.

De skriver også at de er kjent med at det finnes videoer av at kranen velter og har fått sikret et opptak. Politiet ønsker samtidig at andre som har videoopptak av ulykken, tar kontakt med dem.

På nåværende tidspunkt vil politiet av hensyn til etterforskningen ikke dele videoen av kranen som velter.