Passasjerer på Follobanen må betale full pris

NTB

Vy vil ikke redusere prisen for togbilletter på Follobanen slik Forbrukerrådet anbefaler.

Forbrukerrådet anbefalte nylig Vy å redusere prisen på Follobanen inntil problemene på strekningen mellom Oslo og Ski er løst. Vy vil imidlertid ikke redusere prisen til periodebillettene på Follobanen, skriver Dagsavisen.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det er rett og rimelig at passasjerene får halv pris på togbilletten sin.

– Tjenestetilbudet er ikke på noen måte som forespeilet, og da er det helt naturlig at passasjerene får et prisavslag på periodebillettene sine, sa Iversen til Dagsavisen forrige uke.

Vy sier at de i samråd med Jernbanedirektoratet har blitt enige om at det beste de kan gjøre for kundene nå, er å forsterke kollektivtilbudet så mye som mulig i situasjonen de er i – slik at flest mulig får et akseptabelt tilbud.