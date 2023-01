Kristian Valen i retten: Jeg ble gjort til Våpen-Valen

NTB

I åpen rett fortalte komiker Kristian Valen hvordan han har opplevd å feilaktig bli oppfattet som en våpengal person som ulovlig har hatt store mengder våpen.

Komiker Kristian Valen nektet straffskyld for lovbruddene han er tiltalt for da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag.

48-åringen er tiltalt for brudd på straffeloven og for grov overtredelse av våpenlovens forbud mot å eie eller ha våpen uten tillatelse. Det var i februar 2020 at politiet fant en rekke våpen og våpendeler under en ransaking hjemme hos Valen på Aker Brygge i Oslo.

Komikeren, som innrømmer at han har et anstrengt forhold til deler av politiet, har selv nektet å forklare seg under etterforskningen av saken. I retten mandag avga han derimot en fyldig redegjørelse for hvordan han opp gjennom årene hadde skaffet seg plomberte våpen og våpenkopier som er blitt brukt i humor- og musikkproduksjonene hans.

– Jeg ser på meg selv som en komiker, jeg kjenner meg ikke igjen i dette. Når aktor leser opp tiltalen, så høres dette alvorlig ut, men jeg synes det virker absurd hele greia, sa Valen til tingrettsdommer Yngvild Thue.

Uenige

– Det som ikke kommer fram, er at jeg og aktor er ikke enige om hendelsesforløpet for det som skjedde for nesten tre år siden, sa 48-åringen videre.

Mens aktor i sitt innledningsforedrag hadde omtalt Valen som suicidal da politiet hadde kommet inn i leiligheten hans, avviste komikeren det selv på det sterkeste. Han forklarte at han derimot gikk på utsiden av gelenderet utenfor leiligheten fordi han ville påkalle naboene som vitner for politiets framferd i hjemmet sitt.

Valen fortalte at hans forhold til politiet hadde vært tynnslitt. I mange år hadde han rundt 25 ekte og fungerende våpen fra tiden han drev med skyting som hobby, men etter at han i 2007 løsnet et skudd inne i sin egen leilighet, ga han fra seg våpenkortet.

– Skjøt ikke vilt

De plomberte våpnene og våpenreplikaene som han brukte i oppsetningene sine, kvittet han seg derimot ikke med.

Valen fortalte hvordan livet hadde tatt en annen vending etter at han avfyrte skuddet inne i leiligheten for 15 år siden. Fra å være en avholdt humorist, opplevde han at en fjær ble til fem høns, og at han nærmest hadde skutt vilt rundt seg i sin egen leilighet.

– Da gikk jeg fra å være en komiker til å være en person som skjøt vilt rundt meg i hele leiligheten med våpen jeg ikke hadde lov å ha. Hvor pressen hadde dette fra, vet jeg ikke, men da gikk jeg til å være Våpen-Valen. Det florerte på internett og overalt, fortalte Valen

Da tingrettsdommer Yngvild Thue satte retten i Oslo tinghus mandag morgen, sto komikeren oppreist mens politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen leste opp den omfattende tiltalen. På punkt etter punkt svarte Valen nei til påtalemyndighetens oppramsing over påståtte lovbrudd.

Mens Valen mener våpnene politiet fant hos ham, er å anse som plomberte og ubrukelige, mener påtalemyndigheten at de ikke var gjort såkalt varig ubrukbare.

– Varig ubrukbare

– For at et våpen ikke skal være et skytevåpen, skal det være gjort varig ubrukbart, og det er noe av uenigheten i denne saken. Påtalemyndigheten mener at flere av våpnene og delene er ikke gjort varig ubrukbare, sa politiadvokaten.

– Spørsmålet er om tiltalte forsettlig eller grovt uaktsomt har gjort seg skyldig etter tiltalen, sa aktor videre.

Politiet mener spørsmålene retten skal ta stilling til, er om våpnene enkelt kan gjøres funksjonsdyktige og dermed ha et dødelig skadepotensial.

Advokat Bernt Heiberg, som er Valens forsvarer, sa i retten at det er snakk om plomberte skytevåpen som politiet mener er plombert feil.

Det er satt av fem dager til saken i Oslo tingrett.