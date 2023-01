Siktet etter dødsfallene i Spydeberg fremstilles for varetektsfengsling

To 16 år gamle jenter ble funnet livløse i en bolig i Spydeberg natt til søndag.

NTB

Mannen i 20-årene som er siktet for uaktsomt drap etter at to 16 år gamle tvillingsøstre ble funnet døde i Spydeberg i helga, fremstilles for varetekt mandag.