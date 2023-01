Familien går ut med bilde av tvillingsøstrene som døde i Spydeberg

NTB

Familien går ut med bilde av tvillingsøstrene som natt til søndag ble funnet døde i en bolig i Spydeberg. Jentene var savnet fra en institusjon da de døde.

– Foreldrene vil vise at Mina og Mille var to flotte jenter som ikke fortjente en slik skjebne, sier Inger Marie Støen, som er bistandsadvokat for jentenes foreldre, til TV 2.

Bildet er tatt på julaften.

– Hva kan du si om situasjonen til foreldrene nå?

– De har de forferdelig vanskelig, og de synes at dette er bunnløst trist, sier Støen.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra (16) og Mille Andrea Hjalmarsen (16) fra Indre Østfold ble funnet livløse hjemme hos en mann i Spydeberg natt til søndag. Politiet mistenker at de døde som følge av en overdose narkotika. En tredje tenåringsjente ble kjørt til sykehus for behandling.

Fremstilles for varetektsfengsling

Mannen, som er i 20-årene, er siktet for uaktsomt drap.

– Jeg kan si at det var siktede som ringte nødetatene, sier politiadvokat Benedicte Granrud til VG.

Mandag ettermiddag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett i Ski. Her ble han fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver TV 2. Kanalen skriver at han motsatte seg fengslingen. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører.

Mannen ble avhørt søndag. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Han mener at han ikke har gjort noe ulovlig, sier mannens forsvarer, advokat Knut Ditlev-Simonsen, til NTB.

Han vil ikke gå inn på hva mannen forklarte i avhør.

– Han er sjokkert og lei seg. Han er selvfølgelig veldig preget og påvirket av det som har skjedd, sier forsvareren til VG.

Savnet fra institusjon

Mannen ble først siktet for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand. Siktelsen ble så utvidet til uaktsomt drap.

I tillegg er en annen mann siktet for narkotikasalg. Hans forsvarer, advokat Haakon Åsli Skogstad, opplyser til NTB at han ikke vil kommentere saken før hans klient er blitt avhørt.

Politistasjonssjef Olav Unnestad ved Indre Østfold politistasjon sier til NRK at de to søstrene var meldt savnet fra en institusjon.

– Jeg kan bekrefte at de har tilhørt en institusjon i distriktet. De ble meldt savnet relativt kort tid før saken som oppsto i Spydeberg, sier Unnestad.

Politistasjonssjefen sier i en pressemelding fra politiet at dødsfallene har gått inn på lokalsamfunnet.

– Hele lokalsamfunnet, og også vi som lokalt politi, er sterkt preget av dødsfallene. Vår dypeste medfølelse går til de pårørende og jentenes venner og bekjente. Vi er opptatt av at Indre Østfold skal være en god kommunene å bo og vokse opp i, og vi vil sammen med kommunen fortsette vårt forebyggende arbeid for å gjøre vårt beste til at slike tragiske hendelser ikke skjer igjen, sier Unnestad